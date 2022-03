Europa League 2021-2022, Leverkusen-Atalanta: le probabili formazioni

17-03-2022 08:23

Trasferta alla BayArena per l’Atalanta di Gasperini che parte dal 3-2 conquistato all’andata al Gewiss Stadium.

Brutte notizie per i tedeschi che hanno perso per tutta la stagione Florian Wirtz a causa della rottura del legamento crociato. Potrebbe recuperare Schick, ma in attacco spazio, probabilmente, comunque ad uno tra Azmoun e Alario con il primo in leggero vantaggio. Out sicuro Bellarabi.

Gasperini cambierà qualcosa rispetto alla partita col Genoa in campionato: in porta torna Musso, in difesa invece rivedremo sicuramente Rafa Toloi e a centrocampo ci saranno Freuler e De Roon. Ballottagio in attacco: l’unico che sembra avere il posto assicurato è Malinovsky.

PROBABILI FORMAZIONI

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Palacios; M. Diaby, Demirbay, Adli; Azmoun. Allenatore: Gerardo Seoane

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina; Boga. Allenatore: Gian Piero Gasperini

