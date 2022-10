Europa League 2022-2023, HJK Helsinki-Roma: le formazioni ufficiali

27-10-2022 20:30

E’ titolare in Finlandia il 18enne Cristian Volpato, che assieme a Pellegrini ed El-Shaarawy sarà incaricato di innescare l’annacquato senso del gol di Abraham: i 3 punti sono fondamentali per accedere ai playoff, stante l’avvio difficile dei capitolini nel girone in mano al Betis Siviglia.

HJK (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Halme, Peltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj, Browne; Hostikka, Olusanya. Allenatore: Toni Koskela.

ROMA (4-2-3-1) Rui Patricio; Zalewski, Mancini, Smalling, Vina; Camara, Cristante; Volpato, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: José Mourinho