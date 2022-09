Europa League 2022-2023, Midtjylland-Lazio: le probabili formazioni

15-09-2022 08:22

Prima trasferta europea per la Lazio di Sarri a caccia di un’altra vittoria in Europa League, dopo quella con il Feyenoord una settimana fa e soprattutto della continuità.

Modulo ormai rodato quello dei padroni di casa: 4-3-3. Il tecnico Capellas affiderà le chiavi dell’attacco a Pione Sisto. L’ex Celta Vigo guiderà il tridente danese completato da Isaksen e Kaba. In porta ci sarà Lossl.

Nella Lazio assente Lazzari per un problema fisico accusato contro il Verona, al suo posto pronto Hysaj. Completano la difesa Marusic e la coppia Gila-Romagnoli, rimasti entrambi in panchina nell’ultima di campionato. In porta favorito Provedel. Per l’ultimo posto nel tridente è ballottaggio serrato fra Zaccagni e Cancellieri.

PROBABILI FORMAZIONI

Midtjylland (4-3-3): Lossl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Dreyer, Sörensen, Evander; Isaksen, Kaba, Sisto. All. Capellas

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Cancellieri. All.: Sarri