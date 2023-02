Europa League 2022-2023, Roma-Salisburgo: le probabili formazioni

Abraham, Dybala e Pellegrini cercheranno di stringere i denti: saranno Okafor e Susic i pericoli numero uno a disposizione di Jaissle.

23-02-2023 09:01

Non sarà semplice per la Roma battere con due gol di scarto il tenace Salisburgo di Matthias Jaissle, ma José Mourinho non darà alcunché di intentato: il portoghese prova difatti a recuperare tutti gli acciaccati, e i vari Abraham, Dybala e Pellegrini sono giocatori in grado di decidere la qualificazione. I giallorossi schiereranno dunque i titolari, ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio e toccherà a El Shaarawy rifornire dalla fascia palloni per le punte. Tra gli austriaci, che nell’ultimo turno di un campionato sempre più nelle loro mani si sono imposti 3-1 in casa WSG Tirol, chiedono a Susic idee e concretezza: sarà il rifinitore di Adamu e Okafor.

Queste le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Bernardo, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor. Allenatore: Jaissle.

Fischio d’inizio all’Olimpico alle 21,00: dirige il Sig. Vincic.