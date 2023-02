Europa League 2022-2023, Salisburgo-Roma: le formazioni ufficiali

Mourinho non sceglie il turnover e punta su Abraham e Zaniolo per contrastare i giovani austriaci capitanati da Okafor, nel mirino del Milan.

16-02-2023 17:50

Mourinho vuole accedere agli ottavi di Europa League e non fa spazio al turnover: a Salisburgo scenderanno in campo i titolari delle due ultime partite di campionato.

Saranno Abraham e Dybala a cercare di allungare a 34 la serie di partite europee in cui la Roma ha trovato la via della rete, provando a battere quel Salisburgo catapultato dalla Champions League chiusa dietro Chelsea e Milan (1-1 in Austria e 4-0 al Meazza): gli austriaci, che vantano sei lunghezze sulla seconda, sono in procinto di conquistare il decimo scudetto consecutivo, e stasera rinunciano al bomber Sesko e al’appetito Adamu, miglior marcatore stagionale a quota 11.

Queste le formazioni ufficiali di Salisburgo-Roma:

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Fernando, Okafor. A disposizione: Walke, Stajskal, Van der Brempt, Onguene, Baidoo, Adamu, Kjaergaard, Koita, Sesko, Forson, Gloukh, Bernardo. Allenatore: Jaissle.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Belotti, Diego Llorente, Celik, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Spinazzola, Bove, Volpato. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Hogler (Paesi Bassi).