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Europa League 2022-23, Roma-HJK: formazioni ufficiali

I giallorossi vogliono riscattare la sconfitta all'esordio del torneo contro i finlandesi.

15-09-2022 19:48

Europa League 2022-23, Roma-HJK: formazioni ufficiali Fonte: Getty Images

La Roma scende in campo con Belotti titolare al posto di Abraham, HJK con la difesa a tre.

Formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Matic; Zaniolo, Pellegrini, Spinazzola; Belotti. A disp. Boer, Svilar, Smalling, Abraham, Shomurodov, Celik, Camara, Dybala, Bove, Volpato, Tripi, Faticanti. All. Mourinho.

HJK HELSINKI (3-4-3): Hazard; Raitala, Tenho, Hoskonen; Browne, Väänänen, Lingman, Hetemaj; Hostikka, Abubakari, Soiri. A disp. Tannander, Niemela, Aeajuuri, Toivio, Halme, Boujellab, Peltola, Terho, Murilo, Olusanya, Tanaka, Yli-Kokko. All. Koskela.

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