Europa League 22-23, Betis-Roma: le probabili formazioni

13-10-2022 08:12

Assicurarsi un futuro in Europa League, questo l’obiettivo della Roma che si traduce nel fare risultato questa sera, contro quel Betis che una settimana ha fatto bottino pieno all’Olimpico, e che davanti al proprio pubblico è ancora imbattuto si ain campionato che in Europa League. Oltre al match dei giallorossi, i capitolini dovranno anche buttare un occhio a quello tra Ludogorets ed Helsinki, dove Mou e co. sperano in un pareggio.

Pellegrini dovrebbe ripartire dall’undici che ha espugnato l’Olimpico sette giorni fa, tenendo conto però delle indisponibilità non solo di Juammi, ma anche di Fekir. In dubbio anche la presenza di Luiz Henrique (in gol all’andata) che ha lavorato a parte.

Problemi maggiori invece per Mourinho: l’assenza di Dybala, si somma alla squalifica rimediata da Zaniolo nella sfida di andata, e obbliga il tecnico giallorosso a valutare due alternative per il fronte offensivo: Pellegrini ed El Shaarawy a supportare uno tra Abraham e Belotti, oppure il centravanti inglese ed il “Gallo” a comporre il tandem d’attacco con il capitano alle loro spalle a rifinire.

PROBABILI FORMAZIONI

Betis Siviglia (4-2-3-1): Claudio Bravo, Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda, Guardado, Rodriguez, Joaquin, Rodri, Canales, Willian José. All. M. Pellegrini

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Spinazzola, Cristante, Matic, Zalewski, Pellegrini, Abraham, Belotti. All. Mourinho