Europa League 22-23, Lazio-Midtjylland: le probabili formazioni

27-10-2022 08:16

Nel girone F tutte le squadre sono a cinque punti: per la Lazio quindi, battere i danesi e successivamente il Feyenoord a domicilio, sarebbe la strada migliore per proseguire il cammino in Europa League.

Il tour de force pre-mondiale obbligherà il tecnico biancoceleste ad apportare qualche modifica all’undici che affronterà la penultima sfida del girone eliminatorio di Europa League. Hysaj rileverà Lazzari, Gila e Casale si giocano una maglia da titolare al fianco di Patric al centro della retroguardia. Milinkovic-Savic sarà risparmiato per domenica; probabile chance da titolare per Cancellieri in attacco.

Nessuna novità per il tecnico dei danesi Capellas che riproporrà la stessa formazione delle ultime uscite. Sul fronte offensivo sono in quattro a sgomitare per le tre maglie da titolare: possibile l’impiego del jolly Dreyer (il giocatore del Midtjylland con il maggiore minutaggio da inizio stagione), che pertanto contenderà un posto dal 1’ a Isaksen, Kaba e Sisto.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Mario Gila, Patric, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Zaccagni, Cancellieri, Felipe Anderson. All. Sarri

Midtjylland (4-3-3): Lössl, Tychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho, Martinez, Evander, Ohlsson, Isaksen, Kaba, Sisto. All. Capellas