Europa League, Ajax-Roma: i convocati di Paulo Fonseca

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro l’Ajax, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Non è ancora a disposizione Chris Smalling, ma rispetto alla sfida contro il Sassuolo torna Ibanez ma escono Karsdorp (squalificato), Pastore, Fazio ed El Shaarawy.

Questo l’elenco completo:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Ibandez, Santon, Mancini, Peres, Spinazzola, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo.

Attaccanti: Milanese, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez.

OMNISPORT | 07-04-2021 14:27