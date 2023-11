Europa League, Atalanta-Sporting Lisbona: info, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Penultima in Europa League per l'Atalanta che ospita lo Sporting: scontro diretto per la vetta che vale l'accesso agli ottavi, Gasp punta su Scamacca

L’Atalanta ospita i portoghesi dello Sporting Lisbona in occasione della quinta e penultima giornata di Europa League. Gli orobici, già certi della qualificazione ai sedicesimi, puntano a blindare il primato nel Gruppo D per approdare direttamente agli ottavi. Tre i punti di vantaggio sull’undici di Amorim, già battuti all’andata 2-1.

Dove vedere Atalanta-Sporting in tv e in streaming

La partita che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Sporting si giocherà giovedì 30 novembre, con fischio d’inizio fissato alle 18:45. Non è prevista la trasmissione in chiaro del match su TV8, ma non mancano le opzioni per godersi la penultima sfida degli orobici nella fase a gironi. L’Europa League può essere seguita sul piccolo schermo sia su Sky sia su Dazn, attraverso l’app installabile sulle smart tv di ultima generazione.

Nel dettaglio, Sky manderà in onda la partita dell’Atalanta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (252). Per quanto riguarda lo streaming, anche in questo caso diverse le possibilità: l’app Sky Go e quella di Dazn, disponibile sui vari dispositivi mobili oltre che su pc, e Now, servizio di streaming on demand che trasmette i contenuti del palinsesto Sky.

Partita: Atalanta-Sporting Lisbona

Data: 30 novembre 2023

Orario: 18:45

Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (252)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Gasperini cambia rispetto al ko col Napoli

Gasperini cambia diversi elementi rispetto alla partita persa col Napoli. Torna dal primo minuto Scamacca, entrato solo nei minuti finali contro i campioni d’Italia in carica. Il bomber ex West Ham farà coppia con Lookman. A innescarli come sempre l’olandese Koopmeiners. Tra i pali verrà riproposto Musso, mentre le corsie esterne saranno affidate ad Hateboer e Ruggeri. Si ricompone il tandem De Roon-Ederson in mezzo al campo.

La squadra di Lisbona, prima insieme al Benfica nel campionato portoghese, risponde col tridente composto da Pedro Goncalves, Gyokeres ed Edwards. In mezzo al campo l’ex Lecce Hjulmand.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sporting

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. Allenatore: Gasperini

Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. Allenatore: Gasperini Sporting (3-4-3): Adan; Diomandé, Coates, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Goncalves, Gyokeres, Edwards. Allenatore: Amorim

Adan; Diomandé, Coates, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Goncalves, Gyokeres, Edwards. Allenatore: Amorim Arbitro: Michael Oliver (ING)

