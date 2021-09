Europa League: Betis e Bayer Leverkusen in rimonta, vince il Monaco

In attesa della seconda giornata del primo turno della fase a gironi della Champions League, con le sfide in programma questa sera che vedranno impegnate le italiane Inter e Milan rispettivamente contro Real Madrid e Liverpool, si apre il sipario sull ‘Europa League 2021/2022.

Spartak Mosca e Legia Varsavia hanno aperto la nuova stagione con la sfida giocata oggi alle 16:30. La formazione polacca si è imposta grazie a una rete di Lirim Kastrati al 91′ e ha conquistato i primi tre punti del Gruppo C, lo stesso di Napoli e Leicester con gli azzurri capaci di rimontare due reti in trasferta.

Parte male la Lazio di Maurizio Sarri che cade sul campo del Galatasaray a causa di una clamorosa papera di Strakosha. Vincono invece il West Ham in trasferta contro la Dinamo Zagabria e il Bayer Leverkusen in rimonta sul Ferencvaros. Rimonta anche del Betis che passa da 0-2 a 4-3 contro il Celtic. Pari del Marsiglia a Mosca contro il Lokomotiv, vince in pieno recupero il Genk a Vienna.

Nella serata di giovedì pareggio tra Real Sociedad e PSV nel Gruppo B, mentre vince il Monaco. Vittoria esterna del Lione contro il Rangers nel Gruppo A. Vince anche l’Olympiacos, pareggio tra Eintracht e Fenerbahce.

GRUPPO A

BRONDBY-SPARTA PRAGA 0-0

RANGERS-LIONE 0-2 [23′ Ekambi, 55′ Slimani]

GRUPPO B

REAL SOCIEDAD-PSV 2-2 [32′ Gotze (P), 34′ Januzaj, 39′ Isak (R), 54′ Gakpo (P)]

MONACO-STURM GRAZ 1-0 [66′ Diatta]

GRUPPO C

LEICESTER-NAPOLI 2-2 [9′ Perez, 64′ Barnes (L), 69′ e 87′ Osimhen (N)] – clicca qui per il report completo

SPARTAK MOSCA-LEGIA VARSAVIA 0-1 [91′ Kastrati]

GRUPPO D

OLYMPIAKOS-ANVERSA 2-1 [52′ El Arabi (O), 75′ Samatta (A), 87′ Reabciuk (O)]

EINTRACHT FRANCOFORTE-FENERBAHCE 1-1 [10′ Ozil (F), 41′ Lammers (E)]

GRUPPO E

GALATASARAY-LAZIO 1-0 [67′ aut. Strakosha] – clicca qui per il report completo

LOKOMOTIV MOSCA-MARSIGLIA 1-1 [59′ rig. Under (M), 89′ Kerk (L)]

GRUPPO F

MIDTJYLLAND-LUDOGORETS 1-1 [3′ Isaksen (M), 32′ Despodov (L)]

STELLA ROSSA-BRAGA 2-1 [75′ Rodic (S), 76′ Galeno (B), 85′ Katai (S)]

GRUPPO G

BAYER LEVERKUSEN-FERENCVAROS 2-1 [8′ Mmaee (F), 37′ Palacios, 69′ Wirtz (B)]

BETIS-CELTIC 4-3 [15′ Ajeti, 27′ rig. Juranovic (C), 32′ Miranda, 35′ Juanmi, 51′ Iglesias, 53′ Juanmi (B), 87′ Ralston (C)]

GRUPPO H

DINAMO ZAGABRIA-WEST HAM 0-2 [22′ Antonio, 50′ Rice]

RAPID VIENNA-GENK 0-1 [92′ Onuachu]

