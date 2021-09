Europa League: Galatasaray-Lazio, le probabili formazioni

Lazio pronta al debutto europeo contro il Galatasaray. Maurizio Sarri in vista dell’impegno di Europa League in Turchia potrebbe decidere di fare turnover lasciando fuori Luis Alberto, Immobile e anche Felipe Anderson: spazio a Muriqi al centro del tridente. In porta nel Galatasaray ci sarà un ex Lazio, Muslera. Arda Turan l’assenza più importante per il tecnico Terim.

Galatasaray-Lazio (ore 18.45)

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, van Aanholt; Berkan, Cicaldau; Feghouli, Morutan, Karem; Halil. All. Terim.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Muriqi, Zaccagni. All. Sarri.

OMNISPORT | 16-09-2021 11:43