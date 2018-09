Il Milan si sta preparando all'esordio, in Europa League, sul campo dei lussemburghesi del Dudelange. Gattuso punta su Cutrone. Se il giovane bomber recupererà al 100%, sarà lui a guidare l'attacco rossonero.

Higuain, dopo essersi sbloccato contro il Cagliari, dovrebbe accomodarsi in panchina. Spazio, in attacco, anche a Suso e Calhanoglu. In difesa, dovrebbe esserci Reina tra i pali (sarebbe il suo esordio stagionale), con Zapata-Caldara coppia di centrali.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 09:30