Europa League, il Milan torna con un punto dalla tana del Lille

Senza l’infortunato Zlatan Ibrahimovic e ancora con Daniele Bonera a dirigere la squadra dalla panchina per l’assenza di Stefano Pioli e del vice Murelli, il Milan conquista comunque un punto importante in casa del Lille, pareggiando 1-1 e restando in piena corsa per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

I padroni di casa sono decisi sin dai primi minuti a replicare la grande prestazione di tre settimane fa a San Siro ed è proprio il mattatore di quella serata, Yusuf Yazici, a farsi pericoloso nelle battute iniziali. Al contrario del match di andata, però, i rossoneri tengono bene il campo e nonostante qualche rischio nel finale di frazione vanno all’intervallo sullo 0-0.

Non trascorre neanche un minuto dall’inizio della ripresa e i meneghini sfruttano la prima vera occasione per portarsi in vantaggio. Ad avviare l’azione è Sandro Tonali, che pesca Rebic in profondità con la difesa avversaria sbilanciata. Il croato vede l’arrivo di Castillejo e lo serve, lo spagnolo non si fa ipnotizzare dal portiere e firma l’1-0 Milan.

I rossoneri si avvicinano anche al raddoppio al 55′ (tiro di poco fuori di Calhanoglu) e sembrano poter prendere in mano le redini del match, ma al 65′ arriva la doccia fredda: David fa da sponda in area per Jonathan Bamba, la cui conclusione beffa Donnarumma per il pareggio.

Nel finale il ritmo cala e le due squadre non si fanno più male. Grazie al punto conquistato, i rossoneri restano secondi nella classifica del Gruppo H. Per il discorso qualificazione sarà fondamentale il match della prossima settimana contro il Celtic.

OMNISPORT | 26-11-2020 20:50