Europa League, il Napoli e le condizioni climatiche

24-11-2021 19:12

Il Napoli rimanda il discorso qualificazione dopo la sconfitta per 2-1 in casa dello Spartak Mosca. Questo complica un po’ il passaggio alla fase successiva dell’Europa League, ma allo stato attuale delle cose non si fanno drammi, il destino è ancora nelle mani dei partenopei. Tramite un tweet, la società commenta il risultato in casa dei russi:

“Una doppietta di Sobolev decide il gelido pomeriggio di Russia. Il Napoli lotta fino alla fine, accorcia con Elmas, sfiora il pari ma alla fine si arrende allo Spartak. Adesso si risolverà tutto nell’ultima giornata in ordine alla classifica. Partita inspida e impervia a cominciare dal clima e dal terreno. Lo Spartak comincia aggressivo e a proprio agio per le condizioni climatiche ma soprattutto perché passa in avvio col gigante Sobolev che segna su rigore dopo 3 minuti”.

