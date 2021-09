Europa League, la lista UEFA del Napoli: dentro Ounas, fuori Ghoulam

Arriva in tarda serata la lista UEFA del Napoli, con i giocatori che giocheranno i gironi di Europa League 2021/2022 al via a metà settembre, contro Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia. Primo match contro la big inglese il 16 settembre, dunque l’esordio al Maradona il 30 contro i russi.

Nel Napoli sono presenti tra gli altri Ounas, dato in partenza ma alla fine confermato da Spalletti per la nuova annata, gli unici due nuovi arrivati dal calciomercato estivo Juan Jesus e Anguissa, oltre a tutti i big, da Mertens a Insigne, fino a Meret e Manolas. Unica assenza di rilievo, Faouzi Ghoulam.

C’è anche Manolas, che sembrava destinato all’Olympiacos: il greco sarà invece ancora il titolare del Napoli al fianco di Koulibaly, con Rrahmani primo ricambio. Fuori dalla lista UEFA il terzo portiere Marfella, così come il giovane Zanoli. Rosa risicata per gli azzurri 2021/2022 e nessun colpo di scena, per forza di cose.

Vittorioso nei primi due match della nuova Serie A, dopo la sosta delle Nazionali il Napoli tornerà in campo contro la Juventus per il big match della terza giornata: da qui, subito la già citata trasferta a Leicester, per provare a cominciare con il piede positivo la nuova annata continentale.

LA LISTA UEFA DEL NAPOLI

Portieri: Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Juan Jesus

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano

OMNISPORT | 02-09-2021 21:00