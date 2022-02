Europa League, l'Atalanta pesca il Bayer Leverkusen: gli accoppiamenti

25-02-2022 13:03

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League. L’unica nostra rappresentante ancora in gara, dopo le eliminazioni di Lazio e Napoli, è l’Atalanta, che è stata sorteggiata col Bayer Leverkusen in un incontro che si prospetta dai livelli tecnici altissimi.

UEFA Europa League, per l’Atalanta ecco il Bayer Leverkusen

L’Atalanta, reduce dalla doppia vittoria contro i greci dell’Olympiakos negli spareggi (2-1 Bergamo e 3-0 in Grecia) pesca una delle avversarie peggiori possibili. L’ostacolo per accedere al prossimo turno sarà infatti il Bayer Leverkusen di mister Gerardo Seoane.

Al momento terzi in Bundesliga, i tedeschi non hanno giocato gli spareggi dato che si sono classificati primi nel Girone G con quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, mettendosi dietro Betis Siviglia e Celtic.

Il pericolo maggior è rappresentato dall’ex Sampdoria e Roma Schick, completamente rinato in Germania e autore già di 20 gol in 20 presenze di campionato. Nessuna rete invece fino ad ora in Europa League. L’andata si giocherà a Bergamo il 10 marzo, ritorno sette giorni dopo in casa delle Aspirine

UEFA Europa League, le altre partite

Mai come quest’anno vediamo tantissima qualità in questa competizione, arricchita dalla presenza di alcune formazioni che solitamente giocano in Champions League. Dopo l’impresa contro i gialloneri del Borussia Dortmund, i Rangers di Glasgow vengono accoppiati con la Stella Rossa. Interessante anche la sfida tra i lusitani del Braga e i francesi del Monaco, mentre Porto-Lione è sicuramente uno dei big match, coi portoghesi che hanno eliminato meritatamente la Lazio ai playoff.

Il Siviglia di Lopetegui, una delle grandi favorite anche in virtù dell’ottimo campionato fin qui disputato, se la vedrà contro gli inglesi del West Ham, anche loro in grandissimo spolvero in Premier dove occupano la sesta posizione a meno quattro dal quarto posto.

Dopo la goleada del Maradona, ecco che il Barcellona viene sorteggiato coi turchi del Galatasaray in una sfida che sarà davvero affascinante e ricca di insidie per i blaugrana. Grande presenza tedesca in questa fase, con il Lipsia (che ha buttato fuori i baschi della Real Sociedad) che se la dovrà vedere contro lo Spartak di Mosca, che dovrà giocare la propria partita in campo neutro dopo l’annuncio della UEFA.

Infine ecco il Betis Siviglia, che invece è stato sorteggiato con un’altra squadra tedesca, l‘Eintracht Francoforte.

Di seguito tutti gli accoppiamenti usciti dall’urna:

Rangers-Stella Rossa

Braga-Monaco

Porto-Lione

Atalanta-Bayer Leverkusen

Siviglia-West Ham

Barcellona-Galatasaray

RB Lipsia-Spartak Mosca

Betis Siviglia-Eintracht Francoforte

UEFA Conference League, la Roma pesca gli olandesi del Vitesse

A un’ora di distanza dai sorteggi dell’Europa League si sono svolti anche gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della Conference League, la nuova competizione voluta dalla UEFA per ampliare la platea di squadre partecipanti a competizioni europee.

L’unica italiana in questo caso è la Roma, che se la dovrà vedere con gli olandesi del Vitesse, ma non mancano di certo le partite interessanti. La gara più incerta, oltre a quella dei giallorossi, sembra essere quella tra Leicester City e Rennes, ma attenzione anche a Marsiglia-Basilea, con due squadre dal pedigree internazionale. I greci del Paok Salonnico se la vedranno col Gent, mentre il Copenaghen è stato estratto contro il PSV.

Le ultime tre partite vedono scontrarsi Slavia Praga e Lask Linz, Bodo Glimt (ricordiamoci della batosta rifilata proprio alla Roma) contro AZ Alkmaar e Partizan Belgrado contro Feyenoord. Ricordiamo che, in quanto testa di serie, la Roma giocherà l’andata in trasferta e il ritorno all’Olimpico. Le date sono le stesse dell’Europa League, il 10 marzo l’andata e il 17 il ritorno.

Questo il tabellone completo degli ottavi di finale di Conference League:

Marsiglia-Basilea

Leicester- Rennes

Paok Salonicco-Gent

Vitesse-Roma

PSV Eindhoven-Copenhagen

Slavia Praga-Lask Linz

Bodo Glimt-AZ Alkmaar

Partizan Belgrado-Feyenoord

