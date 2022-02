Champions, l'Uefa sposta la finale: addio Russia, ecco dove si gioca

25-02-2022 11:05

Anche il mondo dello sport deve fare i conti con la guerra tra Russia e Ucraina. Anche il calcio nelle ultime ore si sta schierando contro le mosse di Putin e non sono mancati messaggi di pace, come dimostra l’esempio di Napoli-Barcellona. Uno scherzo del destino ha voluto che la finale di Champions League nel 2022 si dovesse disputare a San Pietroburgo, in Russia. L’Uefa si è mossa e in giornata ha organizzato una riunione di emergenza per spostare la sede del 28 maggio.

Finale Champions, cambia la sede: sarà Parigi

Adesso è ufficiale: la finale di Champions League verrà disputata a Parigi, esattamente allo Stade de France. La capitale francese torna così a ospitare una finale di Champions dopo 16 anni dall’ultima volta, quando nello stesso stadio del prossimo 28 maggio il Barcellona ha battuto l’Arsenal 2-1.

Champions, la nota della Uefa: la decisione su San Pietroburgo

L’indiscrezione del NYT trova conferma in questo comunicato del massimo organismo calcistico europeo:

“Il Comitato Esecutivo Uefa ha tenuto oggi una riunione straordinaria a seguito della grave escalation della situazione della sicurezza in Europa. Il Comitato ha deciso di trasferire la finale della Champions League 2021/22 da San Pietroburgo allo Stade de France di Saint-Denis. La partita si giocherà come inizialmente previsto sabato 28 maggio alle 21. Nella riunione odierna, il Comitato Esecutivo ha anche deciso che i club e le nazionali russe e ucraine che gareggiano nelle competizioni Uefa dovranno giocare le partite casalinghe in sedi neutrali fino a nuovo avviso”.

“Uefa desidera esprimere il proprio ringraziamento e apprezzamento al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron per il suo personale sostegno e impegno nel trasferire la partita più prestigiosa del calcio europeo per club in Francia in un momento di crisi senza precedenti – si legge nella nota -. Insieme al governo francese, la Uefa sosterrà pienamente gli sforzi multi-stakeholder per garantire il soccorso ai calciatori e alle loro famiglie in Ucraina che affrontano terribili sofferenze umane, distruzione e sfollamento”.

Champions, la guerra in Ucraina fa cambiare sede: i precedenti

Ormai sta diventando purtroppo un’abitudine cambiare sede della finale di Champions. E’ infatti il terzo anno consecutivo che la sfida che assegna la coppa europea più importante cambia sede. Nelle ultime due stagioni, a causa della pandemia, Istanbul ha dovuto rinunciare e l’ultimo atto è stato disputato nel 2020 a Lisbona e nel 2021 a Porto.

Qualora Juventus e Inter dovessero quindi approdare in finale di Champions, giocheranno a Parigi. I nerazzurri però, dopo lo 0-2 contro il Liverpool all’andata degli ottavi, hanno poche speranze di avanzare e di sognare in grande. I bianconeri invece, con l’1-1 al Madrigal contro il Villarreal, sono favoriti per approdare almeno ai quarti del torneo.

OMNISPORT