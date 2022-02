Inter, dalla Champions un'indiscrezione di mercato: tifosi in fermento

23-02-2022 09:09

Romelu Lukaku non si aspettava una stagione così. Il campione belga era diventato un leader e il punto di riferimento nelle sue due stagioni con la maglia dell’Inter, un percorso che era stato coronato con la vittoria dello scudetto. Poi la scelta di andare via dall’Italia che ha messo tutto in discussione, una ferita aperta al cuore dei tifosi che sembra difficile da rimarginare.

Inter: l’addio di Lukaku brucia ancora

Nella scorsa estate l’Inter ha dovuto fare i conti con una difficile situazione finanziaria. L’addio di Hakimi è stato un boccone amaro da digerire, ma per i tifosi nerazzurri la vera mazzata è arrivata qualche giorno dopo quando hanno cominciato a farsi strada le voci di una possibile cessione anche di Romelu Lukaku. In due anni l’attaccante belga era riuscito a diventare il punto di riferimento dei nerazzurri, il leader sul campo a suon di gol, di grandi prestazioni ma anche con le sue parole.

Lukaku deluso dalla scelta Chelsea

Il ritorno al Chelsea per Lukaku è stata una scelta dettata da motivazioni economiche sicuramente, ma anche dalla voglia di tornare in un vecchio club e dimostrare di poter essere il giocatore sul quale quella squadra non ha creduto. Ma dopo un buon inizio le cose non hanno funzionato e la dimostrazione è arrivata nella gara di ieri sera con il belga che ha cominciato dalla panchina la gara di Champions League contro il Lille.

Lukaku: il ritorno in nerazzurro scatena i social

La deludente stagione con la maglia del Chelsea apre una incredibile suggestione di mercato per l’attaccante visto che da più parti si vocifera della sua intenzione di tornare a Milano e vestire di nuovo la maglia dell’Inter. Sui social i tifosi nerazzurri sono in fermento ma si dividono di fronte a questa possibilità: “Ha fatto la stessa cosa di Pogba, rifarsi in quel club che da giovani hanno creduto poco in loro”. Baldo prova a lanciare la proposta: “Prendiamolo in prestito il prossimo anno e poi vediamo cosa fare”. Nessun rimpianto invece per Emanuele: “Dovevamo vendere e l’offerta era clamorosa. Il resto sono chiacchiere di chi vive il calcio come una telenovela”.

Per molti tifosi la sua scelta di lasciare l’Inter è comunque da perdonare: “E’ un bravo ragazzo ed un grande atleta. A volte come succede ai bravi ragazzi non si rendono conto ingenuamente cosa lasciano e non sanno cosa trovano”. Mentre Massimo allarga il discorso: “Per me è assurdo pensare che la scelta di andare via sia stata solo sua. Di fronte a 115 milioni è ovvio che Marotta lo avrebbe portato a Londra sul tubo della bicicletta”.

SPORTEVAI