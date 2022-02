Flop portieri, per i tifosi dell'Inter il paragone non regge

22-02-2022 15:50

Al termine della 26esima giornata di Serie A, a Inter, Milan e Napoli resta il rammarico di non essere riusciti ad accelerare in vetta alla classifica. Solo due punti sui tre impegni per il trio di testa, con i nerazzurri di Simone Inzaghi a capitolare 0-2 a San Siro contro il Sassuolo, il Milan e il Napoli a salvarsi nel finale agguantando un pareggio rispettivamente con Salernitana e Cagliari.

Le incertezze dei portieri costano caro a Inter, Milan e Napoli

Oltre ai punti persi, però, negli occhi dei tifosi restano gli errori degli estremi difensori. Inaugura il weekend da paura, Mike Maignan, che sabato all’Arechi di Salerno è azzardato nell’uscita che porta alla splendida rovesciata del pari di Federico Bonazzoli e, nella ripresa, concede allo stesso attaccante ex Samp l’occasione del raddoppio, sventata da Alessio Romagnoli. Non va meglio domenica pomeriggio a Samir Handanovic, colpevole soprattutto sul gol di Giacomo Raspadori che insacca infilando la sfera sotto le gambe del capitano nerazzurro. Chiude, il turno, David Ospina che si rifà, ma macchia una prestazione importante con l’incertezza sulla conclusione non irresistibile di Gastón Pereiro che porta avanti i Sardi.

Il tweet di Biasin

Proprio la rete del Cagliari porta il giornalista di fede nerazzurra, Fabrizio Biasin, a twittare:

Non c’è rosa senza #Ospina. Sottotitolo: tutte le squadre prima o poi devono digerire uno o più inciampi del loro portiere. #Handanovic #Maignan.

A cui segue la precisazione dopo i grandi interventi del colombiano che salva letteralmente il Napoli:

…e comunque si è decisamente rifatto con gli interessi… #Ospina

Tifosi Inter scatenati

Il Tweet scatena comunque il dibattito, con i tifosi della Beneamata a definire quantomeno azzardato il paragone tra i tre estremi difensori. Il riferimento, ovviamente, è a una stagione di Handanovic segnata da troppe incertezze. “Uno ogni 5 mesi è diverso da uno ogni 10 giorni, Fabrizio”, puntualizza un tifoso e ancora: “Ospita e Maignan hanno fatto una ca**ta. Handanovic fa pena dall’inizio del campionato. È completamente diverso”, “Che disonestà intellettuale paragonare i 3 portieri. Tutti i portieri del mondo fanno errori. Ma solo Handanovic non ne prende una!“, “Andiamo, su. Noi prendiamo gol ogni 2 tiri in porta. E non lo dico io, ma le statistiche”.

I commenti sono veramente tanti e praticamente tutti nella stessa direzione: “Noi però ogni domenica Fabri”, oppure: “La differenza è che #HandanovicOut fa una o due cappelle a partita. Gli altri una nel girone d’andata e una in quello di ritorno”, “Si concordo solo che Handa in due anni ci ha fatto mandar giù più spine che fiori……..purtroppo”, “L’Inter ogni partita lo deve digerire”, “Handanovic fuori concorso…“, “Noi non dobbiamo digerire qualche inciampo. Noi giochiamo da 2 anni con un ex giocatore che ci costa dai 6 ai 10 punti a campionato“.

SPORTEVAI