Il Milan inciampa a Salerno: Rebic salva Pioli, male Maignan

19-02-2022 22:44

Il Milan frena bruscamente a Salerno: la squadra di Pioli non va oltre il 2-2 contro i granata ultimi in classifica, sprecando l’occasione di allungare al primo posto in Serie A. Messias apre le marcature, ma i rossoneri sono rimontati e superati dai gol di Bonazzoli (errore di Maignan) e Djuric, Rebic segna la rete del definitivo 2-2.

Ottimo esordio sulla panchina della Salernitana per Nicola, mentre il Diavolo sale a 56 punti e domenica potrebbe subire il controsorpasso dell’Inter.

Salernitana-Milan 2-2: i granata sorprendono i rossoneri

Il gol al 5′ di Messias sembra indirizzare subito la sfida: il brasiliano, servito da Theo Hernandez, irrompe nell’area della Salernitana e di sinistro non lascia scampo a Sepe. Il Diavolo fa la partita ma trova pochi varchi, e la Salernitana è letale in contropiede: al 30′ Leao perde palla in attacco, la ripartenza della squadra di Nicola è fulminante, Maignan sbaglia l’uscita su Djuric e Bonazzoli in mezzarovesciata trova il sorprendente 1-1.

Ripresa, il Milan (Kessie dentro per Bennacer) continua a gestire il possesso palla ma non riesce a concretizzare, mentre ancora i campani provano a pungere in contropiede, infiammando l’Arechi. Gli ospiti rischiano al 66′ quando Maignan si fa soffiare palla da Bonazzoli, tiro respinto sulla linea da Romagnoli.

Al 72′ arriva il sorprendente vantaggio dei padroni di casa: Djuric con un colpo di testa imperioso sovrasta Tomori e segna il 2-1 su cross di Mazzocchi. Pioli reagisce inserendo Saelemaekers e Florenzi, il Milan trova il 2-2 al 78′ grazie a Rebic, a segno con una conclusione di destro dalla distanza. Inutile il forcing finale del Milan, la squadra di Pioli non passa più e si deve accontentare del punto.

Milan “tradito” da Maignan: che errori

Una nota negativa della serata rossonera è stato il doppio errore di due dei migliori giocatori di queste ultime settimane, Mike Maignan e Rafa Leao. L’attaccante portoghese al 29′ ha perso palla con il Milan tutto sbilanciato in avanti, e la Salernitana con un contropiede perfetto ha sfruttato al massimo l’occasione: a completare la frittata, l’uscita a vuoto del portiere francese, che manca il pallone uscendo su Djuric e lasciando la porta scoperta, permettendo a Bonazzoli di segnare con una bella mezza rovesciata.

Maignan ha rischiato moltissimo anche nella ripresa, quando ha tentato il dribbling su Bonazzoli e ha perso la sfera: Romagnoli ha salvato il Milan respingendo di testa sulla linea. Due rari errori dell’estremo difensore transalpino, fino a questo momento affidabilissimo con una media di gol subiti di 0,86, nove clean sheet stagionali e una media di parate a partita del 74,2%.

Milan, Theo Hernandez re degli assist

Anche contro la Salernitana Theo Hernandez si è confermato assistman d’eccezione: al 5′ una sua accelerazione ha permesso a Messias di portare avanti il Diavolo. Per l’esterno francese è il nono passaggio vincente, il sesto in campionato: l’ex Real si conferma uno degli specialisti europei, e tra i terzini sinistri è il migliore. In totale, Hernandez ha realizzato 22 assist in 109 partite totali in maglia rossonera: un’arma fondamentale per Pioli.

OMNISPORT