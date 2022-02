LIVE SALERNITANA - MILAN 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Salernitana-Milan, gara valida per il 26° turno di Serie A. 19:07

Il match dell'Arechi è un testacoda: i padroni di casa sono in fondo alla classifica con 13 punti (con due gare da recuperare), gli ospiti guidano la graduatoria con 55 punti all'attivo. 19:10

All'andata, vittoria dei rossoneri per 2 a 0, reti di Kessié e Saelemaekers. L'ultimo precedente in Campania risale alla stagione 1998/99, quando si imposero gli uomini di Zaccheroni (2 a 1 firmato dai gol di Bierhoff e Leonardo). 19:12

Nell'ultimo turno, i campani hanno pareggiato in casa del Genoa: esonerato Colantuono, sostituito da Nicola. Gli ospiti hanno piegato la Sampdoria grazie a Leao. 19:16

Nicola è senza otto indisponibili, tra cui spiccano Verdi, Gyomber e Di Tacchio; in attacco Djuric con Kastanos, Ribery e Bonazzoli a sostegno. Pioli ritrova Hernandez ma deve fare ancora a meno di Ibrahimovic; Giroud terminale offensivo, confermato il trio Messias-Diaz-Leao alle spalle del francese. 20:02

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 20:32

Squadre in campo agli ordini di Fabbri: padroni di casa in casacca granata, ospiti in completo bianco. 20:41