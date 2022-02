La moviola di Cagliari-Napoli, nel mirino i due rigori non concessi

22-02-2022 08:27

Il più arrabbiato alla fine era Walter Mazzarri. L’allenatore del Cagliari non riesce a digerire la mancata concessione di un rigore per un mani di Mario Rui quando la sua squadra era avanti di un gol ma anche il Napoli ha protestato per un rigore non dato. L’arbitro Sozza però è stato giudicato positivamente da quasi tutti. Non era la prima volta per lui in una gara da prima fascia, aveva diretto già Juventus-Napoli, cavandosela anche meglio. Forse nella gestione dei cartellini ha sbagliato qualcosa ma non è stata mai una partita semplice quella di ieri sera.

Mazzarri furioso per il rigore non concesso al Cagliari

Chi proprio non ce la fa a star zitto è Mazzarri. Il tecnico dei sardi si è anche complimentato con Sozza (che ha preso il posto di Mariani, inizialmente designato per Cagliari-Napoli ma poi indisponibile) ma dice: “Io l’ho visto da dietro. Siccome Mario Rui è un ragazzo esperto, ha visto che la palla lo scavalcava, si è lanciato tipo basket e l’arbitro è stato ingannato da quel momento. Altare si è spostato, non l’ha toccata e per me Mario Rui fa un rigore clamoroso. L’arbitro ha fatto una grande partita, vista dalla sua prospettiva forse ci sta rimanere ingannato”

“Ma il VAR lo vede che Altare si sposta. Io le ho viste tutte le partite e spesso si mette la gamba in area, un calciatore cade e il VAR chiama. Se l’arbitro non l’ha visto un fallo, che non c’era, cioè la spinta di Altare su Mario Rui, il VAR chiama l’arbitro e dà il rigore. Magari si sbagliava, ma volevo averlo questo rigore. In questo caso l’arbitro vede un fallo che non c’è, il VAR deve chiamarlo al monitor e dirgli che il fallo forse non c’è, che Altare non ha fatto nulla. Secondo me si fa così, non si può tenere sempre una linea diversa”.

Per Marelli non c’è il rigore reclamato dal Napoli

Anche gli azzurri hanno chiesto vivacemente un rigore per un mani di Altare mentre si scontra con un suo compagno di squadra. Chiamato in causa durante il match il moviolista di Dazn Marelli analizza l’episodio: “Non si può mai concedere il rigore per quel tocco di braccio. Il giocatore del Cagliari non aumenta il volume del corpo e soprattutto non può avere le braccia in un’altra zona, quindi ha fatto bene l’arbitro Sozza a non concedere il rigore per il Napoli “.

Gol del Bologna regolare secondo Marelli

Marelli su twitter poi parla anche del gol del Bologna contro lo Spezia e dice: “Per valutare una posizione di fuorigioco o meno ricordatevi sempre di tenere in considerazione la prospettiva e la proiezione a terra della parte più avanzata del corpo. La rete del pareggio di Arnautovic è regolare”.

