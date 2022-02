Europa League, Lazio-Porto: i convocati di Conceicao

23-02-2022 21:40

Il tecnico del Porto Sergio Conceicao ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro la Lazio valida per il ritorno dei Playoff di Europa League.

Il Porto non ha vinto nessuna delle ultime nove trasferte in competizioni UEFA in Italia (3N, 6P, qualificazioni escluse); l’ultimo successo è arrivato per 3-2 contro il Milan nella fase a gironi di Champions League 1996/97, partita in cui ha giocato l’attuale tecnico dei portoghesi Sergio Conceicao.

Ecco le scelte dell’allenatore dei lusitani:

Diogo Costa, Marchesín e Cláudio Ramos; Fábio Cardoso, Pepe, Marcano, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Zaidu, Galeno, Marko Grujic, Mbemba, Vitinha, João Mário, Otávio, Bruno Costa, Toni Martínez, Evanilson, Rúben Semedo, Eustaquio, Fábio Vieira e Goncalo Borges

