Europa League, Milan: per un nuovo arrivo il Celtic è già un bivio

L’inizio di stagione con il botto del Milan non è coinciso con l’esplosione di uno degli acquisti più attesi, Sandro Tonali . Anzi, l’ex Brescia ha finora raccolto sì 7 presenze, ma senza mai giocare per intero i 90 minuti. Soltanto in due occasioni, contro Crotone e Spezia in campionato, ha giocato inoltre per più di un quarto d’ora.

Certo, il tempo per emergere al 20enne nativo di Lodi non manca di certo, ma con la dirigenza che ha evidentemente puntato su di lui (tanto da lasciar perdere Bakayoko , poi finito al Napoli ) c’è grande curiosità per il suo previsto impiego dal 1′ contro il Celtic nella prima partita della fase a gironi di Europa League .

L’impiego di Tonali dall’inizio permetterà al tecnico Stefano Pioli di ottenere tre obiettivi: mettere ancor più in ritmo il centrocampista ex-Brescia, provare nuove soluzioni tattiche viste le differenze fra lui e Ismael Bennacer e dare un po’ di tregia proprio all’algerino, fra i più utilizzati in questo inizio di stagione.

L’avversario, comunque, non è di poco conto: il Celtic è il club più blasonato di Scozia (51 titoli nazionali, 39 coppe di Scozia, 19 coppe di Lega) e punta a far bene anche in Europa League dopo la delusione dei preliminari di Champions (eliminato dal Ferencvaros).

Il match contro gli scozzesi sarà poi interessante anche in chiave mercato: per i biancoverdi di Glasgow gioca infatti il roccioso difensore Kristoffer Ajer , il cui nome è stato spesso accostato ai rossoneri durante la scorsa estate, soprattutto per i problemi del reparto arretrato milanista tra infortuni e positività al coronavirus .

Un’altra operazione-lampo alla Hauge è impossibile, visto che il mercato è chiuso, ma quella di stasera sarà l’occasione giusta per raccogliere dati su un possibile rinforzo del mercato invernale .

