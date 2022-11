07-11-2022 13:47

Dopo i sorteggi di Europa League a parlare in casa Juventus, ai microfoni di Sky, è stato Pavel Nedved,

“Si giocherà nell’anno nuovo, c’è tempo per prepararci. Tempo che servirà a loro e a noi per sistemare le cose”.

E poi dopo il match contro l’Inter: “Abbiamo affrontato bene le ultime partite di campionato, non abbiamo preso gol. Non siamo ancora messi bene per gli infortuni, troppi giocatori che sono fuori. Chi è sceso in campo ultimamente ha fatto bene”.

Infine sull’impiego dei giovani: “Una forzatura, hanno fatto minutaggio importante, quelli che abbiamo tenuto in rosa. Dobbiamo dire che abbiamo trovato giocatori già pronti che faranno parte di questa Juve sicuramente. Quando torneranno gli altri, tipo Pogba, Chiesa, Paredes, Di Maria, faremo molto meglio e potrebbe essere una sosta benedetta”.