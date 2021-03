Europa League, Shakhtar-Roma: le formazioni ufficiali

FORMAZIONI UFFICIALI SHAKHTAR DONETSK-ROMA

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Trubin; Dodo, Vitao, Kryvtsov, Matvienko; Maycon, Marcos Antonio, Alan Patrick; Teté, Junior Moraes, Solomon.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

I giallorossi partono nettamente in vantaggio per la qualificazione ai quarti di Europa League, dopo il 3-0 dell’andata all’Olimpico. Lo Shakhtar Donetsk manda in campo tutta l’artiglieria pesante, con il tridente offensivo composto da Teté, Junior Moraes e Solomon. Fonseca mischia le carte in attacco con Carles Perez e Pedro alle spalle di Borja Mayoral. Riposa Pellegrini, fascia da capitano a Cristante che agirà in difesa.

OMNISPORT | 18-03-2021 17:57