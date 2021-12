Europa League, Spalletti esulta tuffandosi: "L'avevo promesso"

09-12-2021 22:01

Al termine del match vinto contro il Leicester in Europa League per 3-2, Spalletti si è tuffato sul terreno fradicio del Maradona: “Lo avevo promesso ad Elmas a fine primo tempo – ha svelato a Dazn -, era nervoso per qualcosa che non gli era andata bene e allora gli ho detto “Fai un altro gol e mi tuffo in campo”. Ho dovuto aspettare la fine della partita perché dopo il 3-2 mi avrebbero visto in tanti…”.

Spalletti è felice del passaggio del turno: “I ragazzi hanno avuto una reazione importante, con carattere contro una squadra forte. Stasera tra mille difficoltà hanno vinto la partita, quindi complimenti. A questo livello hai sempre grandi pressioni, aver vinto rimette a posto molte cose e dopo questa gara tutti prenderanno ancora più forza per dimostrare le loro qualità – ha aggiunto -. Siamo in un momento assurdo per gli infortuni, così non si può andare avanti. Politano oggi l’avrei fatto giocare, ma si è sentito male nel pomeriggio. Meno male che Manolas ha stretto i denti ed è venuto a giocare, perché avevamo solo tre sostituzioni”.

OMNISPORT