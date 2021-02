Europa League, Tottenham-Wolfsberg: le parole di José Mourinho

È tempo di Europa League per il Tottenham di José Mourinho. Domani alle 18:00, gli Spurs sfideranno in casa il Wolfsberg nella gara di ritorno dei 16imi di finale (l’andata è finita 4-1 per gli inglesi). Il Tottenham ha vinto tutte e 3 le sue gare casalinghe contro squadre austriache nelle competizioni europee, senza mai subire gol. L’ultima è stata una vittoria per 3-0 sul LASK, nella fase a gironi ad Ottobre. Nonostante un rendimento in campionato a dir poco disastroso (9° posto occupato in Premier League), Mourinho si è sempre esaltato nelle coppe europee, e dunque spera di poter ribaltare la propria stagione e quella della squadra.

Queste le sue parole:

“Il mio rapporto col Presidente del club è lo stesso sin dal primo giorno, ossia di rispetto e di comunicazione aperta. Non c’è contraddizione tra di noi perché entrambi ci sentiamo allo stesso modo. Credo che siamo provando la stesse sensazioni. Nessuno è felice, nessuno è depresso ed entrambi pensiamo che faremo meglio”.

Mourinho parla anche dei cambiamenti che ha attraversato nel corso della propria carriera da allenatore, sia da un punto di vista tattico che umano:

“Grazie a Dio, non sono il manager che ero. Ci evolviamo tutti. A volte ho avuto problemi, non in termini di risultati perché non ho avuto molti cattivi risultati, ma problemi quotidiani e ho reagito in modo molto più emotivo. Invece di aiutare me stesso, stavo creando più conflitti. Ad esempio, ho lasciato il Chelsea da campione. Forse la tua esperienza di giornalista ti dice che le persone con più esperienza possono affrontare meglio le cose negative. Siamo sereni. Non sono felice ma la maturità aiuta e mi sento molto fiducioso. Credo che vinceremo e che sarò nella storia del Tottenham per buoni motivi piuttosto che per cattivi”.

OMNISPORT | 23-02-2021 18:05