Europa League: tutte le curiosità sul trofeo assegnato

La coppa ha uno stretto legame con l’Italia, in particolare con Milano

31-05-2023 12:46

Chi questa sera in campo tra Siviglia e Roma vincerà l’Europa League potrà sollevare soltanto una volta la Coppa. Perché poi lei tornerà sede di Nyon. Quella di questa sera è soltanto un’uscita temporanea. Alla società vincitrice, invece, verrà consegnata una copia in tutto e per tutto uguale a lei. Ma, appunto, una copia.

La coppa è stata realizzata dal laboratorio Bertoni di Milano. Il suo calice è d’argento, mentre il piedistallo in marmo. Con un’altezza di 65 cm, una larghezza di 33 cm e una profondità di 23 cm, pesa 15 chili ed è la più pesante tra tutte quelle delle competizioni UEFA.

Se a primeggiare dovesse essere il team andaluso per lui sarebbe la sesta volta che la solleverebbe, mentre in caso di vittoria della Roma sarebbe una prima assoluta. Ma non per il suo tecnico, avendola vinta Mourinho nel 2017 con il Manchester United.