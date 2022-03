09-03-2022 20:36

Colpo in trasferta per Reggio Emilia nella gara di andata dei quarti di finale di Fiba Europe Cup: la squadra di Attilio Caja ha piegato per 71-68 in Polonia il Legia Varsavia, portandosi così in vantaggio in vista del match di ritorno, in programma mercoledì prossimo alla Unipol Arena.

Per Reggio Emilia hanno brillato Hopkins e Thompson con 13 e 12 punti, oltre a un grande Cinciarini: per lui 14 assist.

