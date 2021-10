European Athletics, il nuovo presidente è Karamarinov

Il bulgaro Dobromir Karamarinov è stato eletto presidente della European Athletics, il massimo organo dell’atletica leggera.

L’elezione si è svolta questa mattina durante il 27esimo Congresso della EA a Losanna: Karamarinov, 63 anni, già vicepresidente dal 2015, era il candidato unico e dal marzo 2020 ricopriva la carica di presidente a interim.

“Grazie per il vostro supporto e per aver riposto in me la vostra fiducia – le parole del numero 1 della EA – Anche se non c’erano altri candidati, non do per scontato questo sostegno. Per me è un grande onore essere eletto presidente e continuare a servire l’atletica europea. Cercherò di fare del mio meglio per ripagare la vostra fiducia”. Karamarinov è il sesto presidente della European Athletics dopo Adriaan Paulen (1969-1976), Arthur Gold (1976-1987), Carl-Olaf Homen (1987-1999), Hansjorg Wirz (1999-2015) e Svein Arne Hansen, in carica dal 2015 e scomparso nel giugno del 2020.

OMNISPORT | 14-10-2021 11:10