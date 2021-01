Europei 2021, secondo Rummenigge si valuta di giocare in un'unica nazione

Questo sarebbe dovuto essere il primo Europeo itinerante della storia della competizione. Le gare si sarebbero dovute svolgere in 12 paesi diversi, ma la pandemia di Coronavirus potrebbe modificare leggermente le cose. Secondo ivertici della UEFA, infatti, sarebbe molto più sicuro limitare le partite ad una sola nazione, in modo da evitare spostamenti internazionali.

Queste le parole del CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge al quotidiano bavarese Munchner Merkur:

“So che il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, si sta chiedendo se non sia il caso, visto che la pandemia è ancora in atto, di far svolgere gli Europei in una sola nazione con un protocollo sanitario molto rigido. La UEFA dovrà prendere una decisione nelle prossime settimane su come e dove dovrebbe svolgersi il torneo. Non sarà facile, ma Aleksander Ceferin e la UEFA prenderanno la decisione giusta con grande attenzione e considerazione”

OMNISPORT | 19-01-2021 19:07