Europei 2022, Bennati su tracciato di Monaco: “Percorso per velocisti”

05-03-2022 12:29

Non è un circuito particolarmente selettivo quello che, ad agosto, incoronerà il nuovo campione europeo di ciclismo su strada.

Vinto l’anno scorso a Trento da Sonny Colbrelli, il titolo continentale nel 2022 verrà messo in palio in quel di Monaco, località dove i corridori dovranno percorrere 209 chilometri di cui 135 in linea e 74 lungo in circuito di 13 km da ripetere 5 volte.

“Possiamo dire che si tratta di un percorso per velocisti. La prima parte vallonata con una serie di semicurve, ma non presenta grandi difficoltà altimetriche” sono state le prime impressioni del c.t. azzurro Daniele Bennati.

“Abbiamo inoltre visto il circuito cittadino. Marco Velo ha realizzato il filmato del percorso, girando in bici con la telecamerina sul manubrio. Altrimenti non sarebbe possibile visionarlo al meglio in auto perché la viabilità ordinaria presenta una serie di sensi unici contrari al senso di marcia della gara. Avremo però modo di mostrare tutti i dettagli ai corridori” ha affermato il tecnico toscano.

