Europei 2022 Boxe, Irma Testa di nuovo medaglia d'oro

22-10-2022 19:47

Irma Testa riesce a tornare al vertice del podio europeo vincendo il titolo continentale per la seconda volta in carriera.La vittoria arriva sul ring di Budva, in Montenegro, dove riesce a imporsi sull’avversaria bulgara Svetlana Staneva con un nettissimo 5-0.

La campionessa proveniente da Torre Annunziata, in Campania, già medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e vicecampionessa del mondo, rimane quasi imbattibile nella propria categoria di peso (pesi piuma, 57 kg), parlando sempre di livello continentale. Questo è il suo secondo successo dopo quello di tre anni fa a Alcobendas.