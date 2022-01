Europei Biathlon, poca gloria per l’Italia nelle individuali

26-01-2022 16:13

Non parla azzurro la prima giornata degli Europei di biathlon. Ad Arber infatti, sia in campo maschile che in quello femminile, gli italiani non sono riusciti a centrare il podio.

Nell’individuale riservata gli uomini ad avere la meglio è stato il norvegese Aspenes, perfetto al poligono e, a parità di errori, più veloce sugli sci rispetto al russo Babikov (primo nell’individuale di Anterselva qualche giorno fa) e al tedesco Dorfer, rispettivamente 2° e 3° al traguardo. Ottavo posto invece per Patrick Braunhofer che, con due errori al tiro, ha chiuso a 2’39”4 dal vincitore ed è risultato il miglior azzurro di giornata.

Più indietro infatti hanno terminato David Zingerle (26° con due errori), Daniele Cappellari (27°, 3), Michele Molinari (29°, 2) e Daniele Fauner (71°, 6).

Tra le donne invece il successo è andato alla russa Evgenia Burtasova, prima con zero errori davanti alla moldava Stremous (1) e alla connazionale Gerbulova (0). Nona e migliore delle azzurre Beatrice Trabucchi, autrice di una prestazione perfetta al tiro.

Un errore invece per Hannah Auchentaller (23ª), mentre molto più imprecise sono state Eleonora Fauner (46ª con 5 errori), Rebecca Passler (47ª con 4 errori) e Linda Zingerle (68ª con 5 errori).

