Europei su pista, doppio oro Italia: conferme per Bianchi e nell’inseguimento donne, quarti gli uomini

La seconda giornata della rassegna continentale regala all'Italia altri due primi posti con le splendide conferme di Bianchi del quartetto femminile nell'inseguimento

Dopo lo splendido oro della giornata inaugurale centrato da Martina Fidanza nello scratch, il ciclismo italiano agli Europei su pista regala altri due primi posti da incorniciare. A Heusden-Zolder, sono Matteo Bianchi e il quartetto donne nell’inseguimento a portare in alto i colori azzurri. Costretti fuori dal podio gli uomini dell’inseguimento.

Bianchi campione europeo nel km da fermo

Matteo Bianchi è l’unico a chiudere sotto il minuto nel chilometro da fermo, confermando il titolo di campione europeo con una finale dominata in 59″965. Il bolzanino si mette dietro il tedesco Maximilian Dornbach, argento in 1’00″390 e il ceco David Peterka, bronzo con 1’01″018. Ha chiuso, invece, in settima posizione l’altro italiano, Stefano Minuta, che ha chiuso in 1’02″118.

Inseguimento donne d’oro

Oro al collo anche per Martina Alzini, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza, già davanti a tutte nello scratch. Le ragazze del quartetto femminile nell’inseguimento battono di sette decimi le tedesche in finale e si confermano sul gradino più alto del podio con 4’14″213. Bronzo per la Gran Bretagna, superate dalle italiane in semifinale con l’ottimo tempo di 4’13″111.

Quarto posto per l’inseguimento uomini

Si fermano, invece, ai piedi del podio i ragazzi del quartetto dell’inseguimento maschile. Non basta a Davide Boscaro, Renato Favero, Francesco Lamon ed Etienne Grimod il 3’53″467 nella finalina contro la Svizzera. Oro per la Danimarca, che supera in finale la Gran Bretagna dopo il super tempo di 3’47″758 nella semifinale che ha condannato gli azzurri.