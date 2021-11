Europei di curling: rivincita della Svezia sull'Italia, gli azzurri si giocano il bronzo

26-11-2021 15:05

Capita quasi sempre che se due squadre, o due giocatori, si incontrano due volte in un grande evento sportivo internazionale, la prima volta, nel girone eliminatorio, la vittoria va da una pare, mentre seconda volta, quando si tratta di semifinali o finali, l’esito sia diametralmente opposto. E’ quanto è successo all’Italia, impegnata negli Europei maschili di curling in corso di svolgimento a Lillehammer.

Gli azzurri guidati da Joel Retornaz nel round robin hanno travolto per 7-2 nientemeno che i campioni del mondo e d’Europa in carica della Svezia, in un match che di fatto ha spalancato loro l’ingresso alle semifinali continentali, conquistate poi con gli ulteriori successi contro Germania e Finlandia. Oggi però gli scandinavi del leggendario Niklas Edin si sono presi la rivincita sconfiggendo in semifinale gli azzurri per 6-3 e costringendoli alla finale per il bronzo.

La partita è rimasta in equilibrio fino all’ottavo end, con Retornaz e compagni avanti di una lunghezza (3-2) dopo aver fatto due punti nel quarto e uno nel settimo end, ma in ciascuna delle ultime due riprese Edin e i suoi hanno messo a segno due punti ribaltando la situazione. Ora gli azzurri, che comunque usciranno a testa altissima da questi Europei, nella finale per il terzo posto se la vedranno con la vincente della seconda semifinale tra Scozia e Norvegia.

OMNISPORT