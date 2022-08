Europei di Ginnastica Artistica, le convocate dell'Italia

07-08-2022 11:15

Lunedì 8 agosto parte da Brescia la delegazione femminile di Ginnastica Artistica, guidata dal vicepresidente FGI Rosario Pitton, che dall’11 al 14 sarà impegnata nella 34ª edizione del Campionati d’Europa GAF di Monaco di Baviera.

Il Direttore Tecnico Nazionale Enrico Casella ha convocato per l’occasione le ginnaste del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato Martina Maggio, Giorgia Villa, Alice e Asia D’Amaro, con la brixiana Angela Andreoli.

Dopo le consuete prove podio del 9 e 10 agosto, da giovedì si fa sul serio con le qualificazioni del Concorso I delle big, subito valide come finale All around individuale.

Martina Maggio e Asia D’amato, sono le uniche due azzurre impegnate su tutti gli attrezzi. Alice non salirà sulla trave, Angela non volerà tra gli staggi, mentre vedremo Giorgia solo su questi due apparati, proprio a chiudere lo schema del 5-4-3 (del quintetto base ne gareggiano quattro per attrezzo e si prendono i migliori tre punteggi).