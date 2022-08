Europei di Monaco, Iapichino: "Non mi accontento"

18-08-2022 23:25

“Non so come mi sento dopo questo quinto posto. Forse perché io non mi accontento mai, forse perché avrei potuto ottenere di più. Ho 20 anni e mi godo questo processo di crescita, che passa anche dalla partecipazione a questi grandi eventi. Ho avuto problemi personali nel recente passato, che non c’entrano con lo sport e che mi hanno un po’ condizionato, ma adesso è tutto ok”. Così Larissa Iapichino ai microfoni della Rai dopo il quinto posto nel salto in lungo femminile agli Europei di Monaco di Baviera.

Un risultato ottimo considerato che la 20enne toscana, figlia di Fiona May, era la più giovane in gara e alla prima finale europea senior in carriera: ma lei, come si può vedere dalle dichiarazioni, ha dentro il fuoco di chi vuole vincere sempre. L’oro è andato alla serba Ivana Spanovic Vuleta con 7,06, l’argento alla favorita tedesca Malaika Mihambo (7,03), il bronzo alla britannica Jazmin Sawyers (6,80). Larissa ha ottenuto la sua miglior misura odierna, 6,62, al quinto tentativo.