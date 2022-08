Europei di Monaco: Kaddari in finale, delusione per Arese, quinta Iapichino

18-08-2022 22:16

Oltre a Filippo Tortu, anche Dalia Kaddari si è qualificata per la finale dei 200 metri agli Europei di atletica leggera in corso a Monaco. L’azzurra ha chiuso al quarto posto la propria semifinale con il tempo di 23″06 ed è stata così ripescata per la gara decisiva in programma domani.

Medaglia di legno invece per Pietro Arese nella finale dei 1500 metri. Al termine di un’ottima gara il mezzofondista ha chiuso infatti al quarto posto con il tempo di 3’35″00, quarto tempo italiano di sempre. Oro per il norvegese Ingebrigtsen, argento per il britannico Heyward e bronzo per lo spagnolo Garcia.

Quinto posto per Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo con 6,62. Una buona prova per l’azzurra, figlia di Fiona May, nella gara vinta dalla serba Vuleta Spanovic con 7,07. Argento Mihambo a 7,03 e bronzo Sawyers a 6,80.

Nelle altre gare della serata di Monaco, Nadia Battocletti ha chiuso al settimo posto la finale dei 5000 metri, invece Sveva Gerevini ha terminata decima nell’Eptathlon.