Europei di Roma: medaglia per Scalia nel dorso

14-08-2022 18:31

Continua il grande cammino dell’Italia nei Campionati Europei di nuoto in corso a Roma. È arrivata infatti la medaglia d’argento per Silvia Scalia, con la nuotatrice azzurra che ha chiuso seconda nella gara dei 50 metri dorso con il tempo di 27″53. Ha perso qualcosa in partenza e non è poi riuscita a recuperare il distacco dalla francese Analia Pigrée.

Queste le dichiarazioni di Scalia dopo l’argento: “Ho sentito subito la tensione. Dopo la gara di ieri, forse me la sono anche autoimposta questa finale. Volevo fare bene, era la mia prima finale europea individuale – così ai microfoni Rai -. Da 0 a 100 in un giorno solo, però sono contentissima. Non mi aspettavo di andare a casa con un argento, ero tesissima“.

Nulla da fare invece per Matteo Rivolta, che ha terminato al sesto posto la finale dei 100 metri farfalla. 51″68 il tempo del nuotatore azzurro, con la gara che è stata vinta dall’ungherese Kristof Milak campione del mondo in carica.