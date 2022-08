Europei di Roma, Pellacani: "Ho sempre voglia di vincere, sono felice"

19-08-2022 23:56

Ecco le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport di Chiara Pellacani, 19enne vincitrice della medaglia d’oro nei tuffi dal trampolino da tre metri agli Europei di Roma, la sua città, sua quinta medaglia nella rassegna continentale capitolina: “Questo oro per me vale tantissimo, sono davvero felice. Vincere a Roma è bellissimo. Sono salita sul trampolino con la voglia di vincere, avevo lavorato tanto su questa gara, insieme a Tommaso (Marconi, il suo allenatore, ndr) ci abbiamo creduto e ci siamo riusciti. Come riesco a recuperare le energie in così poco tempo? La voglia di vincere c’è sempre, quella aiuta tanto. E poi ero molto emozionata e con tanta adrenalina la stanchezza non si è fatta sentire”.