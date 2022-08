Europei di Roma: tre medaglie per l'Italia nel sincro

12-08-2022 18:20

Tre medaglie per l’Italia nel nuoto sincronizzato agli Europei di Roma. Linda Cerruti è argento, con il punteggio di 90,8839, nel solo techinical femminile. Meglio di lei ha fatto solo l’ucraina Marta Fiedina con 92,6394. Bronzo, invece, per l’austriaca Alexandri Vasiliki con 90,0156.

Ma la storia la fa Giorgio Minisini, che vince l’oro nel solo techinical maschile col punteggio di 85,7033. Argento per lo spagnolo Fernando Diaz Del Rio con 79,4951, bronzo al serbo Ivan Martinovic con 58,8834. Per l’Italia è il secondo oro dopo quello in vasca di Alberto Razzetti nei 400 misti ed è anche il primo in un campionato europeo nel nuoto sincronizzato.

Infine, la squadra azzurra degli highlights è argento: il gruppo azzurro composto da Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino, totalizza il punteggio di 91,7000. Sul primo gradino del podio l’Ucraina con 94,0667, mentre sul terzo va la Francia con 89,2000.