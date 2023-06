Europei di Scherma: i convocati dell'Italia

Sono 24 e a Plovdiv proveranno a riempire la bacheca di medaglia. Assenza pesante quella di Tommaso Marini

07-06-2023 11:18

Ecco i 24 convocati dell’Italia per gli Europei di scherma a livello individuale, in programma dal 16 al 18 giugno in Bulgaria, a Plovdiv. Pesante, nel fioretto, l’assenza di Tommaso Marini.

Ecco i convocati in ambito maschile nel fioretto: Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi. Al femminile invece presenti Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi.

Nella sciabola uomini: Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Luigi Samele. Al femminile il quartetto è formato da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile.

In conclusione la spada: al maschile Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara. Tra le donne guida la truppa Rossella Fiamingo con Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio.