Europei donne 2022: Cernoia e Groenen positive al Covid

10-07-2022 15:53

La 27enne olandese Jackie Groenen, che ha giocato ieri contro la Svezia la prima partita della fase a gironi dell’Europeo femminile delle orange, è risultata positiva al Covid-19. Lo ha annunciato oggi la sua federazione. La centrocampista del Manchester United resterà in isolamento “nei prossimi giorni” e potrà rientrare in Olanda in assenza di sintomi e dopo un test negativo.

Tra le calciatrici positive in questa rassegna continentale c’è anche la 31enne centrocampista della Juventus Valentina Cernoia, che è rimasta a Blackburn e questa sera non potrà scendere in campo contro la Francia nel match d’esordio dell’Italia a Sheffield.