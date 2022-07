Europei donne 2022: Germania e Spagna nei quarti di finale

16-07-2022 23:45

Sono Germania e Spagna le qualificate del gruppo B degli Europei femminili di Inghilterra 2022. Le tedesche erano già sicure del primo posto e oggi allo Stadio MK di Milton Keynes hanno battuto anche la Finlandia per 3-0 con reti di Sophia Kleinherne al 40’, Alexandra Popp al 48’ e Nicole Anyomi al 63’. Le iberiche invece, in una sorta di spareggio con la Danimarca al Brentford Community Stadium di Londra, si sono imposte per 1-0 con gol decisivo al 90’ di Marta Cardona. Nei quarti la Spagna affronterà mercoledì le padrone di casa dell’Inghilterra all’Amex Stadium di Brighton, mentre la Germania giocherà giovedì con l’Austria al Brentford Community Stadium.