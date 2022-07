08-07-2022 20:18

La Spagna parte in quarta negli Europei femminili 2022 in corso in Inghilterra. Le iberiche hanno piegato per 4-1 la Finlandia grazie alle reti di Paredes, Bonmati, Garcia e Caldentey, che hanno rimontato il vantaggio iniziale delle finniche ad opera di Sallstrom.

In classifica la Spagna ha ottenuto così i primi tre punti nel gruppo B salendo in prima posizione, mentre resta a zero la Finlandia. Nel raggruppamento fanno parte anche Germania e Danimarca.