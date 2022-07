Europei donne 2022: Svezia e Olanda faticano ma vincono

13-07-2022 23:24

La Svezia e l’Olanda tengono fede al loro ruolo di favorite del gruppo C degli Europei femminili di Inghilterra 2022 ma nelle partite della seconda giornata dei girone battono a fatica rispettivamente a Sheffield la Svizzera per 2-1 e a Leigh il Portogallo per 3-2.

Le scandinave vanno in vantaggio al 53’ con Rolfo, pareggio quasi immediato delle rossocrociate con Bachmann al 55’, il gol della vittoria lo segna Bennison, entrata dalla panchina, al 79’. Le orange invece vanno sul 2-0 con Egurrola al 7’ e van der Gragt al 16’, accorcia le distanze Carola Costa su rigore al 38’, poi le lusitane arrivano anche al pareggio al 47’ con Diana Silva, infine al 62’ il gol vittoria delle olandesi con van de Donk.

Svezia e Olanda sono in testa con 4 punti, Svizzera e Portogallo ne hanno 1. Domenica la giornata decisiva per la qualificazione ai quarti di finale, sono in programma Olanda-Svizzera e Svezia-Portogallo, entrambe con inizio alle 18. Domani alle 18 invece, per il gruppo D, l’Italia tornerà in campo e affronterà a Manchester l’Islanda, con l’obbligo di vincere dopo la disfatta contro la Francia. Alle 21 le transalpine giocheranno a Rotherham col Belgio.