Europei donne, la Francia batte il Belgio: l'Italia spera ancora

14-07-2022 23:33

La corsa per la qualificazione ai quarti di finale dell’Europeo femminile è ancora aperta per l’Italia. Dopo il pari con l’Islanda, nell’altra sfida del gruppo D è arrivata la vittoria della Francia, che ha battuto per 2-1 il Belgio grazie alle reti di Diani al 6′ e di Mbock Bathy al 41′. In mezzo il pari di Cayman al 36′. Con questo successo le transalpine hanno ora sei punti in classifica e sono già ai quarti di finale.

Obiettivo che l’Italia può ancora raggiungere, dato che è a un punto come il Belgio con l’Islanda seconda a quota due. Con un successo sulle belghe nell’ultimo turno e una facile non vittoria delle islandesi contro la Francia, allora le Azzurre andrebbero ai quarti.